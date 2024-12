Thohir vuole il mondiale: un ct europeo per l'Indonesia

L’Indonesia potrebbe cambiare allenatore. Erik Thohir, attuale presidente della federcalcio del paese del Sud-est asiatico e, in passato, proprietario dell’Inter (acquistata da Massimo Moratti e poi rivenduta a Suning), vuole qualificarsi ai Mondiali 2026. Per riuscirci ha dato il via a una massiccia campagna di reclutamento in Europa, andando a caccia di giocatori con origini indonesiane. In questi mesi è riuscito a costruire un gruppo di livello, di cui fanno parte anche il veneziano Jay Idzes del Venezia (ed Eliano Reijnders, fratello del milanista Tijjani. A questo punto, però, per compiere un ulteriore balzo di qualità, si pensa ad un avvicendamento in panchina. Il coreano Shin Tae-yong, troppo focalizzato su fisico e corsa, non soddisfa più. Anche il nuovo ct, quindi, potrebbe essere europeo. E dovrebbe essere già in sella per le sfide con Australia e Bahrain, il prossimo marzo.