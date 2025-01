"Di cosa avete paura? Questo è un campionato tossico": Mourinho senza freni

Il Fenerbache e José Mourinho cominciano il nuovo anno con il piede giusto e "vecchie abitudini". Nell'ultimo match i ragazzi allenati dal portoghese si sono imposti per 2-1 in casa l' Hatayspor grazie alla doppietta di En-Nesyri. Nonostante l'ottimo ruolino di marcia, il Galatasaray resta primo in classifica in fuga solitaria a 8 punti dalla formazione allenata dall'ex Roma. Nell'immediato post-partita, imbeccato da un giornalista circa la distanza con i rivali di sempre, lo Special One è andato su tutte le furie , dando vita a un classico siparietto dei suoi.

Mourinho e la discussione con il giornalista: "Di' la verità!"

Galeotta fu la domanda. Incassati i tre punti, Mourinho si è presentato in mixed-zone per commentare e analizzare la partita. Un giornalista fa notare all'ex Inter la distanza, ampia, con il Galatasaray chiedendo al portoghese cosa manchi al suo Fenerbache per colmare questo divario. Il tecnico non ci sta e va su tutte le furie: "Perché hai paura di dire la verità? Di cosa hanno paura le persone in questo Paese? La differenza punti è dovuta solo al calcio giocato? Di' la verità, non chiedermelo!". L'allusione dell'allenatore è a presunti favori arbitrali che avrebbero aiutato i rivali. Ma il tempo della replica non c'è perché l'ex Real Madrid va improvvisamente via. Insomma, il solito Mou.