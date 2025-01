Il Guangzhou FC , il club calcistico di maggior successo nella storia cinese, è stato escluso dal campionato travolto dai debiti. Il club, precedentemente noto come Guangzhou Evergrande , non è stato in grado di soddisfare i requisiti finanziari di ingresso della Chinese Football Association , la Serie B cinese, necessari per competere nella stagione nazionale 2025. "A causa dei pesanti oneri finanziari derivanti dalle stagioni precedenti, il club non è riuscito a saldare tutti i debiti entro la scadenza", ha affermato il Guangzhou in una dichiarazione. "Esprimiamo le nostre sincere scuse a tutti i sostenitori della comunità e apprezziamo molto la comprensione e il perdono di tutti i tifosi", si legge ancora.

Dai trionfi al fallimento

Dopo essere stato rilevato dal costruttore immobiliare Evergrande nel 2010, il club ha investito tantissimo per attrarre ex campioni di grido in là con gli anni ed allenatori soprattutto dall'Europa. Aiutato da giocatori come il nazionale brasiliano Paulinho e allenatori d'élite come Marcello Lippi e Luiz Felipe Scolari dal Brasile, nonchè l'ex Pallone d'Oro Fabio Cannavaro, il Guangzhou ha vinto otto titoli della Chinese Super League dal 2011 al 2019. La squadra ha inoltre trionfato vincendo l'Asian Champions League nel 2013 e nel 2015. Nel 2021, tuttavia, l'Evergrande ha riportato debiti per oltre 300 miliardi di dollari e, poiché i giocatori chiave avevano già lasciato il club a causa di problemi finanziari, è stato relegato in seconda divisione cinese nel 2022.