"Sarebbe incredibile": la rivelazione di Neymar sul trio con Messi e Suarez

Arriva una nuova clamorosa possibilità per il futuro di Neymar Junior . Il talento brasiliano, approdato in Arabia Saudita nell'estate del 2023, è infatti ancora alle prese con le conseguenze del grave infortunio subito al ginocchio e potrebbe decidere di lasciare l' Al Hilal a parametro zero. In un'intervista concessa alla CNN, l'ex Barcellona e Psg ha parlato della possibilità di tornare a giocare con Lionel Messi e Luis Suarez per ricomporre la MSN che ha dominato il calcio europeo tra il 2013 ed il 2017, con la Champions League conquistata a Berlino contro la Juventus nel 2015.

Neymar promette: "Mondiale? Proverò ad esserci"

II classe 1992 ha iniziato la sua intervista con una promessa in vista dei Mondiali 2026: “Ci proverò, voglio essere lì. Darò tutto il possibile per far parte della nazionale. So che questa sarà la mia ultima Coppa del Mondo e la mia ultima possibilità di vincerla. Farò tutto il possibile per esserci". Poi sulle possibili ambizioni del Brasile: "Ho molta fiducia nella squadra e nei giocatori che stanno emergendo, è una squadra giovane. Oggi non siamo nella posizione in cui vorremmo essere. Penso che insieme possiamo ancora ottenere qualcosa di molto grande. Abbiamo un anno, un anno e mezzo per lavorare, per fare le cose giuste per vincere la Coppa del Mondo".