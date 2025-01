Gavi e Yamal decisivi, il Barcellona batte l'Athletic e vola in finale di Supercoppa

Il Barcellona vola in finale di Supercoppa spagnola. I blaugrana hanno infatti battuto 2-0 l'Athletic Bilbao nella prima semifinale giocata a Jeddah in Arabia Saudita e hanno conquistato il pass per l'ultimo atto. E attendono di conoscere l'avversaria che affronteranno nella finalissima: la vincente dell'altra semifinale Real Madrid-Maiorca.