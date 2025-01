Tottenham, vittoria e spavento in Carabao Cup: Liverpool ko, Bentancur sviene

È il Tottenham ad aggiudicarsi il primo round delle semifinali di Carabo Cup. A Londra, gli uomini di Postecoglou superano il Liverpool (con Chiesa in panchina e sempre più lontano) grazie alla rete di Bergvall . Un risultato che fa inoltre seguito al successo del Newcastle sul campo dell’Arsenal (2-0) nell’altra semifinale del torneo. La gara di ritorno è in programma il 6 febbraio ad Anfield. Gli Spurs riscattano così il crollo interno di Premier League che aveva visto la formazione di Slot imporsi per 6-2 - da allora erano seguite le sconfitte contro Nottingham Forest e Newcastle e il pareggio con il Wolverhampton - . Il prossimo impegno stagionale, vedrà Son e compagni impegnati nel terzo turno di Fa Cup contro il Tamworth e in campionato nel derby contro i Gunners. Quanto ai Reds, l'agenda ha in programma la sfida di coppa nazionale con l’Accrington Stanley e a seguire il match contro il Nottingham Forest.

Il racconto della partita

È dei padroni di casa la prima occasione del match, con Dragusin che punta l’angolino basso costringendo Alisson a respingere con un grande intervento. Al 7’ minuto, Postecoglou è costretto a sostituire l’ex bianconero Bentancur, che si accascia al suolo per 8 lunghissimi minuti dopo avere provato a colpire di testa il pallone sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’uruguaiano perde i sensi e lascia il campo in barella tra gli applausi del pubblico - al suo posto Johnson - . Nel corso dell'incontro, è la stessa società a rendere note le condizioni del giocatore, scrivendo “Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli”. La gara ricomincia e i Reds prendono campo provando a impensierire la difesa avversaria. Allo scadere del primo tempo, Gakpo ci prova dalla distanza ma Kinsky risponde presente. Nella ripresa, Pedro Porro spaventa gli ospiti dapprima con un tiro respinto dalla difesa e in seguito con un tentativo che sfiora il palo di Alisson. Al 71', Alexander-Arnold si trova la palla tra i piedi e calcia a rete: gli Spurs però si salvano sulla linea. Pochi minuti dopo, Solanke sblocca le marcature, l'arbitro però annulla la rete per fuorigioco dopo aver rivisto l'episodio al Var. L'ex Bournemouth si ripresenta allora all'appuntamento con il gol, servendo Bergvall per il definitivo 1-0.

Ecco come sta Bentancur

Intanto arrivano buone notizie dall'ospedale circa le condizioni di Bentancur. L'ex centrocampista della Juve, infatti, ha pubblicato una stories mentre sorridente accanto alla moglie rassicura tutti: "Tutto bene, ragazzi! Grazie per i messaggi! E congratulazioni per la vittoria alla squadra!". La paura è ormai alle spalle: l'uruguaiano è già pronto e carico per tornare in campo.