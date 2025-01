Fullkrug, nuovo infortunio: via dalla lista uno degli obiettivi Juve

Niclas Fullkrug è tra i nomi più chiaccierati in questa sessione di calciomercato di gennaio. L'attaccate tedesco la scorsa estate era infatti finito nel mirino del Milan prima di trasferirsi al West Ham dopo la finale di Champions League raggiunta da protagonista con il Borussia Dortmund. L'esperienza in Premier League fin qui non è stata però così positiva, con soli due gol realizzati in appena undici presenze con la maglia degli Hammers. Per questo si era aperta la possibilità di un nuovo trasferimento già a gennaio.