Diretta Real Madrid-Barcellona ore 20: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali. Szczesny titolare

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Alle ore 20 italiane, 22 in Arabia Saudita, Real Madrid e Barcellona si affrontano al King Abdullah di Gedda per la finale di Supercoppa spagnola. Una sfida mai banale il Clasico, che stasera mette in palio anche il primo trofeo della stagione. In semifinale i blaugrana di Hansi Flick hanno battuto 2-0 l'Athletic Bilbao grazie alle reti di Gavi (primo gol stagionale per il centrocampista spagnolo) e Lamine Yamal, mentre i Blancos di Carlo Ancelotti si sono sbarazzati del Maiorca con un netto 3-0 (Bellingham, autogol di Valjent e Rodrygo). l catalani, che schiereranno in porta l'ex Juventus Szczesny, guardano tutti dall'alto in basso nell'albo d'oro della competizione con 14 titoli, uno in più degli eterni rivali, chiamati stasera a vendicare il clamoroso 4-0 al Bernabeu nella gara d'andata in Liga. Mbappé e compagni, dopo aver già sollevato la Supercoppa europea (2-0 all'Atalanta) e la Coppa Intercontinentale (3-0 al Pachuca), vogliono mettere in bacheca un altro trofeo.