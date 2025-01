Dal Real Madrid a trafficante di cozze, l'incredibile tracollo: lo riconoscete?

Da giocare nel Real Madrid a finire in uno scandalo ittico in Portogallo: come è possibile? Il fatto è accaduto nel nord della nazione, vicino a Porto, ed è stato riportato dal quotidiano Jornal de Noticias che ha fatto luce sulla faccenda controversa. Gli ispettori sono intervenuti al porto di Povoa do Varzim dove si trovavano 12 vasche riempite soprattutto di aragoste e gamberi. In totale le autorità hanno sequestrato più di una tonnellata di molluschi a causa di diverse irregolarità, tra cui mancanza di fatture o di licenza di commercializzazione.