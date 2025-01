Manita Real Madrid, Endrick show: Celta Vigo ko ai supplementari

Il Real Madrid rischia una nuova clamorosa caduta, quattro giorni dopo la batosta subita nel Clasico che ha permesso al Barcellona di portare a casa la Supercoppa spagnola. Al Santiago Bernabeu la squadra di Carlo Ancelotti (qualche fischio per lui, molti di più per Tchouameni) batte 5-2 il Celta Vigo, ma sono necessari i tempi supplementari per staccare il pass per i quarti di finale della Coppa del Re. I Blancos passano avanti al 37' con Mbappé mentre al 48' Vinicius firma il raddoppio. Partita finita? Nemmeno per sogno. I padroni di casa sprecano l'occasione per il tris mentre il Var toglie ad Arda Guler la gioia della rete. Gli ospiti aumentano il ritmo e con Bamba all'83' accorciano le distanza. Quando la gara sembra ormai avviarsi verso la fine, all'inizio del recupero Marcos Alonso su rigore porta la sfida ai supplementari.La fatica si fa sentire e ad uscire fuori è il maggior tasso tecnico dei padroni di casa, che nel secondo extratime dilagano grazie a Endrick (doppietta) e Valverde.