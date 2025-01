Dalle sfide alla Juve e Italia-Francia del 2006 a soldato: lo riconoscete?

Florent Malouda , tra i giocatori di spicco del calcio francese ed internazionale, è tornato a far notizia per la nuova professione abbracciato dopo aver detto addio al calcio. L'ex ala dell' Olympique Lione e del Chelsea , che ha affrontato più volte anche la Juventus, si è unito alla riserva del terzo Reggimento di Fanteria straniera (3e REI) della Legione Straniera francese , con il ruolo di ufficiale di combattimento. L'ex calciatore (che ha vinto molti premi in Premier League, Champions League e Ligue 1) ha rappresentato la Francia in 80 partite, tra le quali anche la finale dei Mondiali del 2006 .

La Legione Straniera ha dato ufficialmente il benvenuto a Malouda, condividendo un post sui social.

Malouda, la nuova vita nella Legione Straniera

"Il 3REI dà il benvenuto a Florent Malouda come ufficiale della riserva cittadina", si legge nel messaggio social. Ed ancora: "Dopo un'eccezionale carriera nel calcio internazionale, è desideroso di condividere e trasmettere i valori dell'impegno ai giovani guyanesi a fianco dei legionari del 3REI". Il 3e REI, basato nella Guyana francese, rappresenta un'unità prestigiosa e storica delle forze armate francesi, e la partecipazione di Malouda è vista come un esempio ispiratore per le nuove generazioni. In questo contesto, è consentito a personaggi pubblici ed ex atleti di offrirsi volontari per evidenziare i valori e la missione dell'istituto militare. Malouda si unirà al reggimento con sede a Kourou. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Malouda ha intrapreso una breve e sfortunata esperienza da allenatore sulla panchina del FC Zurigo nel 2019, senza ottenere risultati significativi. Successivamente, ha assunto un ruolo più istituzionale, diventando ambasciatore UEFA accanto al presidente Aleksander Ceferin.