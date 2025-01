Berenguer, l'ex Torino ferma tre rapinatori: minacciato con una pistola

Attimi di paura per Alex Berenguer, che ha vissuto dei momenti drammatici nella sua villa di Mungia, in Spagna. Secondo quanto riportato da El Correo, nella tarda serata di ieri, tre uomini incappucciati e armati hanno cercato di fare irruzione nella sua abitazione mentre lui si trovava in casa con la sua famiglia. I malintenzionati, nel tentativo di entrare e svaligiare la villa, hanno minacciato il calciatore e i suoi cari con un’arma, cercando di intimidirli. Berengeuer ha reagito, chiudendo prontamente la porta a vetri che affaccia in giardino, lasciando così fuori i ladri.