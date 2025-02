"Il tumore è tornato, lascio il calcio per sei mesi": annuncio shock in Spagna

Kirian Rodriguez e la recidiva del cancro: l'annuncio

Rodriguez ha poi proseguito esprimendo gratidudine per il Las Palmas: "Voglio ringraziare il club e tutti i dirigenti. Sono sempre stati molto importanti per me, mi sono sentito supportato e sostenuto in ogni momento. Voglio anche ringraziare lo staff tecnico e i miei compagni di squadra, perché senza di loro non sarei qui. Scusate se non risponderò alle vostre domande, ma confido nel fatto che capirete la mia decisione". Ed ancora: "Sapete che sono sempre stato trasparente. In un'altra occasione potremo sederci per un caffè e vi risponderò con totale sincerità. Ma ora devo fermarmi e combattere di nuovo. Saranno sei mesi di lotta, ma sono sicuro che la prossima stagione tornerò. Ho piena fiducia nel club e nei miei compagni, so che ci salveremo". In questa stagione, il centrocampista aveva disputato 21 delle 22 partite di campionato, diventando un vero simbolo della squadra. Il mondo del calcio si è subito stretto attorno a lui, con messaggi di sostegno da parte di compagni, avversari e tifosi