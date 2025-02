Morata, gol all’esordio con il Galatasaray e gesto per Alice Campello

Dopo l'addio a sorpresa al Milan, arrivato negli ultimi giorni del calciomercato invernale, Alvaro Morata ha esordito ufficialmente con la maglia del Galatasaray . L'attaccante spagnolo è infatti partito titolare nella sfida contro il Boluspor Kulubu , valida per la fase a gironi della Coppa di Turchia . Una prima volta coincisa anche con un gol dopo soli 21 minuti nel 4-1 con cui la squadra giallorossa ha conquistato tre punti importanti per il prosieguo nella competizione.

Morata-Galatasaray, gol all'esordio ed esultanza per Alice

Oltre al gol, la notizia più importante è arrivata con l'esultanza di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è infatti tornato a fare il simbolo della "A" per indicare la moglie Alice Campello. Un gesto che era stato accantonato nella sua parentesi al Milan, coincisa con la momentanea separazione della coppia. Una situazione ormai del tutto risolta, come testimoniato dalla storia Instagram di Campello che ha condiviso una foto del marito sul proprio profilo Instagram scrivendo: "Very proud".