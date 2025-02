Sergio Ramos riparte dal Messico: il numero di maglia è un omaggio al Real

Sergio Ramos-Monterrey, omaggio al Real Madrid nel numero di maglia

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram dopo la firma con il Monterrey, Sergio Ramos ha svelato il suo nuovo numero di maglia. Lo spagnolo ha infatti deciso di abbandonare il 4, che lo ha accompagnato nel corso di quasi tutta la sua carriera, per prendere il 93. Una scelta non casuale che va a richiamare il minuto del suo gol nella finale di Champions League del 2014 contro l'Atletico, decisivo nella conquista della decìma da parte del Real Madrid. Un omaggio celebrato anche dal club campione d'Europa attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: "Sergio Ramos giocherà per il CF Monterrey. Il numero scelto da una leggenda del nostro Club: il nostro 93° minuto. Un omaggio a tutti i tifosi del Real Madrid, un ricordo di un momento che ha cambiato la nostra storia. Sempre grati. Buona fortuna e successo”.

Monterrey, i dettagli dell'accordo con Sergio Ramos

Il club messicano ha annunciato la firma di Sergio Ramos attraverso un comunicato ufficiale: "Il Club de Futbol Monterrey informa i propri tifosi e i media di aver raggiunto un accordo con la stella spagnola Sergio Ramos per diventare un nuovo giocatore dei Rayados con un contratto di un anno. L'arrivo di Sergio a Monterrey è un evento senza precedenti nella storia del Club, considerati la carriera del giocatore, i suoi successi e il suo riconoscimento mondiale. Il calciatore è considerato uno dei migliori difensori centrali nella storia del calcio mondiale. È stato pluricampione con il Real Madrid e il PSG, e ha vinto il campionato del mondo con la Spagna alla Coppa del Mondo FIFA 2010 e due titoli al Campionato Europeo nel 2008 e nel 2012. Ramos, difensore unico nel suo genere con 117 gol nei club e 23 nella nazionale, arriva a Monterrey per far parte della squadra che gareggerà nella Liga BBVA MX, nella CONCACAF Champions Cup, nella Leagues Cup e nella FIFA Club World Cup del 2025".