Guardiola accoglie Nico Gonzalez: “City debole senza di lui”

La stagione sta per entrare nel vivo e per il Manchester City non può più sbagliare, dopo il pessimo inizio e il pesante ko contro l'Arsenal . Guardiola deve recuperare terreno sulle squadre di vertice in Premier League per conquistare il posto Champions e ha ancora la possibilità di giocarsi altri trofei. Oltre il più ambito, la Champions League, sulla strada di Pep si presenterà ora l 'FA Cup , una competizione che i citizen non hanno mai snobbato. E contro il Leyton Orient ci sarà in palio il passaggio del turno

Guardiola accoglie Nico Gonzalez

Guardiola ha presentato la sfida di FA Cup contro il Leyton Orient e ha messo tutti sull'attenti: "Abbiamo sempre avuto problemi in trasferta in queste competizioni contro squadre della Championship, della League One o anche della League Two. Abbiamo sempre lottato, ma siamo pronti per la sfida. Ogni partita è una nuova opportunità". Pep potrà contare sul nuovo acquisto Nico Gonzalez, arrivato dal Porto per 60 milioni di euro: "È molto importante! È una posizione in cui eravamo deboli dopo l'assenza di Rodri. È un giovane giocatore, ha 23 anni, può giocare sia da numero sei che da numero otto, più nelle zone intermedie. Ha fisico, è un ragazzo forte, lo conosco dall'accademia del Barcellona e suo padre lavorava lì. Sono davvero contento per l'impegno del club".

Guardiola sostiene Khadija Shaw e pensa al Real

"Ruben Dias, Jeremy Doku, Ederson e Nathan Ake sono tornati tutti ad allenarsi con la prima squadra questa settimana" - ha aggiunto l'allenatore, che però non ha svelato se saranno disponibili già per i prossimi impegni. Guardiola ha mandato il suo sostegno anche alla giocatrice del City Khadija Shaw, vittima di insulti razzisti:"Purtroppo ci sono in tutto il mondo e il calcio è un'altra espressione. La sostengo, come sostengo tutte le persone che subiscono abusi in termini di razzismo e genere". Poi ha concluso: "Se penso anche alla Champions? Certo che ho un occhio di riguardo per il Madrid, ma il Leyton Orient merita la mia attenzione; è sempre stato così. Altrimenti, non avremmo avuto la quantità di semifinali e finali di FA Cup che abbiamo conquistato negli ultimi cinque o sei anni. Domani, dopo la partita, torneremo presto a Manchester, e dopo avremo tempo per iniziare a parlare del Real".