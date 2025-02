Kvara gol, poker Psg. Tris Bayern, pari tra Brescia e Salernitana

Si aggiudica il big match di Ligue 1 il Psg che al Parco dei Principi stende il Monaco per 4-1 e ora può proiettarsi allo derby dello spareggio europeo contro il Brest. Luis Enrique scappa in vetta alla classifica con il vantaggio di Vitinha che viene riequilibrato dall'ex Juventus Zakaria. Nella ripresa il primo numero di magia di Kvaratskhelia a Parigi e la doppietta di Dembele chiudono i conti. E proprio in vista dei playoff di Champions vince per 2-0 il Brest sul campo del Nantes.