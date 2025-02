Neymar sogna a occhi aperti: compra il Santos e poi Messi!

MILANO - Il ritorno al Santos, il Mondiale 2026, l’acquisto del club e Leo Messi. Il primo sogno Neyma r da Silva Santos Júnior, meglio noto come Neymar Jr, lo ha realizzato nell’ultima settimana, tornando dopo dodici anni lì dove tutto ebbe inizio, a Vila Bermiro, al suo Santos , la squadra che fu di Pelé , con cui aveva messo insieme 225 gare con 136 gol fra il 2009 e il 2013. Neymar il 28 gennaio ha rescisso con sei mesi d’anticipo il faraonico contratto da 100 milioni di euro all’anno con il club arabo Al-Hilal dove era arrivato dal Psg nell’estate 2023 per ben 90 milioni. Il brasiliano in 24 mesi, di cui la metà passati in infermeria per la rottura del legamento crociato del ginocchio, ha collezionato solo 7 presenze, realizzando una rete. Le ultime apparizioni sono datate inizio novembre 2024, due spezzoni nella Champions asiatica senza lasciare il segno. Quindi un altro stop per un problema muscolare e l’addio dieci giorni fa. Il 30 gennaio, con un video sui suoi canali social, Neymar ha annunciato il ritorno al Santos con cui ha firmato fino al 30 giugno, ma questo è un dettaglio.

Acquistare il Santos

Mercoledì ha (ri)esordito nel pareggio per 1-1 contro il Botafogo nel campionato paulista, in attesa di cominciare a fine marzo il Brasilerao. Come detto, però, questo era solo il primo sogno di Neymar. Il fantasista brasiliano ne ha altre tre in cantiere, uno più ambizioso dell’altro. Il primo, forse il più semplice, fisico permettendo, è tornare a 33 anni il giocatore che fu e aiutare il Brasile a qualificarsi ai Mondiali del 2026. Però sono gli altri due sogni che stanno scatenando il “panico” - in senso positivo - in Brasile. Il primo è il desiderio, insieme al papà (Neymar Santos senior) di acquistare il Santos. Grazie ai suoi trasferimenti milionari al Barcellona, al Psg e al Al-Hilal, Neymar ha ovviamente guadagnato tantissimo nel corso degli anni, soldi investiti nel settore immobiliare nelle aziende di famiglia Edify One e Delman, con centinaia di palazzi costruiti in particolare a Santos, ma pure in altri stati del Brasile (Santa Catarina e Alagoas). Il giocatore ha da anni il desiderio di diventare il proprietario del club e questo suo ritorno in casacca bianconera viene vissuto da tifosi e media locali come il primo passo per raggiungere questo traguardo.

Il sogno Messi

Poi, una volta diventato proprietario - ma non è detto che ci provi pure da semplice calciatore... -, Neymar cercherà di portare al Santos il suo amico Leo Messi. In tanti erano convinti che dopo l’Al-Hilal il brasiliano avrebbe raggiunto l’argentino all’Inter Miami per ritrovarsi dopo gli anni di Barcellona e Parigi, invece potrebbe essere il contrario. È vero che Neymar contrattualmente si è legato al Santos solo per cinque mesi e se non dovesse acquistare il club potrebbe sempre volare in Florida, però adesso le opzioni sul tavolo possono essere due, con il contratto di Messi a Miami in scadenza il 31 dicembre di quest’anno. E se Leo, il dieci dell’Argentina, dovesse trasferirsi al Santos, l’eco mediatico dell’operazione potrebbe portare l’attenzione sul campionato brasiliano a livelli altissimi, forse mai visti in epoca moderna.