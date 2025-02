Il Nizza batte il Lens e aggancia il Monaco, colpi salvezza per Le Havre e Rennes

Importante vittoria interna per il Nizza che nella 21ª giornata della Ligue 1 supera 2-0 il Lens e aggancia al terzo posto in classifica il Monaco, ko 4-1 al Parco dei Principi contro il Psg nell’anticipo. A decidere il match le reti, una per tempo, di Laborde (su rigore) e Clauss. Al 57’ gli ospiti restano anche in inferiorità numerica per il doppio giallo estratto all’indirizzo di Medina. Con questo successo la formazione di Haise sale dunque a 37 punti, mentre il Lens resta fermo a quota 33.