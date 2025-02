City agli ottavi di FA Cup, ma che fatica! Juric e Maresca eliminati, ok il Newcastle  

Il Manchester City vola agli ottavi di finale di FA Cup ma fa parecchia fatica per battere il Leyton Orient , squadra 6ª in League One, terza divisione inglese. La formazione di Pep Guardiola , che pensando ai playoff di Champions League contro il Real Madrid - andata all’Etihad Stadium martedì alle 21 - non ha nemmeno convocato Haaland, Kovacic e Gvardiol, ha bisogno di una rimonta per passare il turno.

City, c’è bisogno di una rimonta contro il Leyton Orient

Piove sullo stadio del Leyton Orient e sui Citizens che dopo appena un quarto d’ora vanno addirittura sotto: Donley vede Ortega fuori dai pali e tenta il jolly dalla lunghissima distanza: il suo tiro dal cerchio di centrocampo, 41 metri circa, si stampa sulla traversa ma poi l’estremo difensore avversario, nel tentativo di salvare la propria porta, impatta involontariamente sulla sfera e la spinge in fondo al sacco. I calciatori in campo e il pubblico, tutti increduli, esultano mentre Guardiola e i suoi sono sotto choc. Oltre il danno anche la beffa, perché al 22’ Nico Gonzalez, il secondo acquisto più caro di un mercato d’inverno da 210 milioni di euro per il City, alza bandiera bianca per una preoccupante botta all’anca destra lasciando il campo a Bernardo Silva. Negli spogliatoi Guardiola si fa sentire e a inizio ripresa toglie Ruben Dias e Vitor Reis mettendo dentro Stones e Khusanov. Proprio l’uzbeco devia imparabilmente e involontariamente un tiro da fuori di Rico Lewis per l’1-1 al 56’. Gli ospiti premono e trovano il gol vittoria con Kevin De Bruyne, bravo a sfruttare il perfetto assist di Jack Grealish e a siglare la rete che vale il pass per gli ottavi di finale di FA Cup. Per quasi un’ora Davide ha sognato di battere Golia.

FA Cup, eliminati il Southampton di Juric e il Chelsea di Maresca

Il Fulham supera 2-1 a domicilio il Wigan (terza serie) grazie ad una doppietta di Rodrigo Muniz. Non basta ai padroni di casa il guizzo di Smith. Un gol di Edwards regala al Burnley (Championship) il successo sul Southampton di Juric, mentre un rigore di Semenyo e una rete di Jebbison valgono al Bournemouth il passaggio del turno a discapito dell'Everton. Fuori anche il Chelsea di Enzo Maresca, che cade 2-1 in casa del Brighton: ospiti avanti con l’autorete di Vanbruggen, poi Rutter e Mitoma ribaltano il risultato. Poker dell'Ipswich sul campo del Coventry, mattatori del match Clarke (doppietta), Hirst (su rigore) e Philogene. Inutile per i padroni di casa il gol del momentaneo pari di Latibeaudiere. Sono serviti i rigori, invece, al Preston (Championship) per passare il turno ai danni del Wycombe Wanderers (terza serie), decisivo il penalty trasformato da Evans. Tiri dagli undici metri fortunati anche per il Cardiff (Championship) che, dopo il 3-3 maturato tra tempi regolamentari e supplementari, sono passati - eliminando lo Stoke City (Championship) - grazie alla trasformazione di Colwill. Il Newcastle soffre ma alla fine conquista gli ottavi di finale di FA Cup piegando a domicilio per 3-2 il Birmingham, formazione che milita in terza serie. Decisivi i gol messi a segno da Willock (doppietta) e Wilson. Non bastano ai padroni di casa i guizzi di Laird e Iwata. Leeds ko 2-0 in casa contro il Millwall: doppietta di Azeez per la festa ospite.