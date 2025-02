Mourinho, gesto a sorpresa per il tifoso come a Roma: cosa è successo

José Mourinho, allenatore del Fenerbahçe, è stato di recente protagonista di un gesto che ha sorpreso molti. Durante il viaggio in pullman in vista della partita contro l'Alanyaspor, ha notato un giovane tifoso che inseguiva il veicolo. motivo per cui ha chiesto all'autista di fermarsi, per poi far salire il ragazzo a bordo. L'ex allenatore della Roma ha poi scattato alcune foto con il giovane e lo ha invitato a rimanere con la squadra per il resto del viaggio. Il tifoso ha così avuto l'opportunità di cenare con i giocatori e la dirigenza, vivendo un'esperienza indimenticabile.