Caos in Turchia: Morata gol su rigore poi l’Adana Demirspor abbandona la gara!

Clamoroso quanto è appena accaduto in Galatasaray-Adana Demirspor , partita valida per la ventiduesima giornata di Super Lig turca. La squadra ospite ha infatti deciso di abbandonare il terreno di gioco al 34esimo minuto del primo tempo dopo il secondo calcio di rigore concesso dall'arbitro

Clamoroso in Tuchia: l'Adana abbandona il campo dopo il gol di Morata

in favore del club giallorosso. Il tutto è avvenuto sul punteggio di 1-0 firmato da, grazie proprio ad altro un rigore trasformato al 12esimo.

Il caos nella partita tra Galatasaray e Adana Demirspor è scoppiato al 34esimo minuto, quado l'arbitro Oguzhan Cakir ha concesso un secondo calcio di rigore ai giallorossi per un presunto fallo su Dries Mertens. Una decisione sbagliata, visto che le immagini hanno evidenziato come non ci fosse stato nessun contatto sull'ex attaccante del Napoli. Per questo i giocatori dell'Adana hanno deciso, insieme all'allenatore Mustafa Alper Avci, di rientrare negli spogliatoi in segno di protesta. Dopo questo incidente, i calciatori del Galatasaray sono rimasti in campo e hanno iniziato a riscaldarsi tra di loro. Circa 25 minuti dopo, dagli altoparlanti dello stadio è stata però annunciata la sospensione definitiva della gara. La Federcalcio turca sarà adesso chiamata a prendere una decisione sull'esito della sfida nei prossimi giorni.