Complimento o insulto? Mourinho risponde a Icardi con un gioco di parole

Continua il botta e risposta a distanza che vede coinvolti Fenerbahce e Galatasaray , e nello specifico Josè Mourinho e Mauro Icardi . Nella conferenza del tecnico portoghese, per presentare i l playoff di Europa League tra i gialloblù e l' Anderlecht , ha controrisposto all'attaccante argentino. Tutto è nato per un post di Mourinho sui propri social (l'ennesimo in realtà) a sottolineare scelte arbitrali, a suo dire, volte a favorire il Galatasaray. Nell'ultimo, quello in questione, lo 'Special One' faceva i complimenti ad una squadra di pallamano per aver raggiunto la semifinale dei mondiali attualmente... salvo postare a corredo il video di un fallo di mano dei giallorossi non sanzionato . Di lì la risposta di Icardi.

Mourino-Icardi, botta e risposta

L'ex capitano dell'Inter, dopo il post di Mourinho, ha pubblicato nelle proprie stories una foto modificata di un libro sul tecnico, e in cui il titolo, giocando sulla dicitura 'Special One', diventa "The Crying One", ovvero "Colui che piange". Un meme social nato a settembre e in merito al quale l'allenatore aveva già risposto tempo addietro, rispondendo in malo modo al giornalista che gli chiedeva una opinione nel merito. Nella conferenza stampa di ieri è arrivata la risposta dell'allenatore del Fenerbahce all'attaccante del Galatasaray, con un altro gioco di parole: "Icardi is a goat, I refus to comments on goats". La traduzione? "Icardi è una capra, mi rifiuto di commentare le capre". Ma Mourinho ha giocato sul termine 'goat', che in inglese è anche l'acronimo di 'Greatest Of All Time', ovvero 'Il migliore di sempre'.

Voluto, quindi, il dubbio su quale sia il significato dato dal portoghese, e quindi se volesse definire Icardi capra o il migliore. Su quelle che erano le sue reali intenzioni, oltre all'intuito che fa propendere per il ruminante, viene in soccorso anche la grammatica inglese. Se Mourinho avesse voluto dire a Icardi che è il migliore, avrebbe dovuto anteporre a 'goat' l'articolo 'the'. Utilizzando 'a', invece, intendeva probabilmente indicare l'animale. Il solito Mourinho, in una sfida tra i due ex Inter che continua, e non solo sul campo con la lotta per la vittoria del campionato.