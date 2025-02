Il Psg replica al Marsiglia, Rabiot a segno. Pari tra Leverkusen e Bayern in Bundesliga

Pari per 0-0 nel big match della 22esima giornata della Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco . Un punto a testa che fa sicuramente più piacere ai bavaresi che mantengono il loro primato con 55 punti con un margine di otto lunghezze proprio sul Leverkusen, secondo a quota 47. Cade ancora il Borussia Dortmund , 2-0 in casa del Bochum . Vittoria esterna del Friburgo per 1-0 a St. Pauli, mentre il Wolfsburg passa per 2-1 a Stoccarda. Infine successo esterno del Borussia Moenchengladbach per 2-1 in casa dell'Union Berlino.

Le partite in Ligue 1

Ilrisponde al, vince 1-0 ae resta a +10 sulla squadra di De Zerbi. Successo più faticoso del previsto per gli uomini di Luis Enrique, arrivato grazie al gol dell'ex Napolial 7' della ripresa. Netta vittoria per 5-1 dell'Olympique Marsiglia contro il Saint-Etienne. Per la squadra dia segno Gouiri (doppietta), Greenwood, Murilo e l'ex Juventus. Per gli ospiti nel finale gol della bandiera di Stassin., infine, a valanga sul. Allo Stade Louis II i Canarini passano in vantaggio dopo 4 minuti con Abline ma al 6' Cozza viene espulso e restano in dieci. In superiorità numerica per quasi tutta la gara, la squadra del Principato rimonta e dilaga: tripletta di(uno su rigore), due gol di Ilenikhena e reti die Ben Seghir per il 7-1 finale che vale il terzo posto solitario in attesa del Nizza, atteso domani dal Le Havre.