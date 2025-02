A letto con la mascotte della squadra, l'incredibile storia: "Ci siamo sposati"

Immaginate Giuntoli che si innamora della mascotte del Carpi? Nella Juventus non saprebbero come rispondere, ma a Lipsia il ds Markus Krosche potrebbe spiegare. Prima di diventare uomo mercato del club RedBull in Germania, l'ex mediano ha dedicato ben 13 anni della sua vita alla maglia del Paderborn, diventandone un simbolo con 373 presenze tra il 2001 e il 2014, e vivendo con i biancoblu la scalata dalla quarta divisione fino alla Bundesliga. Con il club della Vestfalia, attualmente in Bundesliga 2, ha vissuto i suoi momenti migliori da calciatore ed è riuscito anche a trovare moglie in un modo quantomeno bizzarro: sposando la mascotte! Holli, questo il nomignolo per il grande topo blu, con tanto di testa grande e naso rosso acceso, autentico mattatore della gare caslinghe del Paderborn. Holli scatta foto con i tifosi dentro e intorno allo stadio cercando di scaldare l'atmosfera pre-partita ed è proprio del topo gigante che Markus si è innamorato.