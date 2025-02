Benzema: “Cristiano Ronaldo il migliore? Per me no”. E mette tre ex Juve nella top 11

Negli ultimi quindici anni si è ripetuta sempre la stessa domanda: meglio Messi o Cristiano Ronaldo ? Benzema ha risolto il problema, escludendo entrambi nella sua top 11. Il fuoriclasse francese ha giocato con CR7 e insieme al Real Madrid hanno vinto tanto, ma non si è fatto condizionare dagli anni passati insieme. Anzi, ha le idee molto chiare anche sul dualismo tra il portoghese e Nazario . Nelle scorse ora un video dell'ex punta dei Blancos, ora primo in classica in Saudi League con l'Al Ittihad, pubblicato da Tnt Sports ha fatto il giro del web.

Messi o Cr7? Benzema sceglie Ronaldo Nazario

“Sono il migliore della storia, il giocatore più completo mai esistito” - ha detto Cristiano Ronaldo ad Edu Aguirre in una chiacchierata nel giorno del suo compleanno. E queste dichiarazioni sono state riportate poi a Benzema, che a TNT Sports ha scelto il suo preferito: "Non mi piace fare paragoni tra giocatori perché ognuno ha la sua storia. Penso che ognuno possa dire quello che vuole. Se Cristiano pensa di essere il migliore della storia, allora lo è. Dipende. Per me, ad esempio, il migliore è Ronaldo, quello brasiliano. Ma Cristiano è quello che è ", ha spiegato Karim.