Mourinho shock, denuncia del Galatasaray per razzismo: cosa è successo

Okan Buruk attacca Mourinho

Non è dello stesso avviso il tecnico del Galatasaray Okan Buruk: "Non ricordo un arbitro in un derby che abbia agito così male. Ci lamentiamo sempre degli arbitri turchi che fischiano troppo, oggi abbiamo avuto il doppio delle interruzioni. Stiamo violando i diritti degli arbitri turchi, ce ne sono di peggiori. L'arbitro che ha diretto la finale di Champions League aveva le mani tremanti. Muldur ha quasi giocato a pallavolo. Non ha ascoltato il quarto arbitro, perché è turco... Questo è irrispettoso. Dopo la partita gli ho detto che è stato peggio degli arbitri turchi. Sono insoddisfatto della sua prestazione. È come se fosse arrivato per far finire la partita 0-0". Su Mourinho è ancora più duro: "Ha impiegato molto tempo a piangere, ormai è famoso per il pianto. Ha pianto dentro il campo, ha pianto fuori e, come se non bastasse, è andato nella stanza dell'arbitro e ha pianto pure lì. Lasciate che continui". Infine sulla partita commenta: "È stata molto intensa per entrambe le squadre. Ci aspettavamo che il Fenerbahce ci lasciasse il possesso ed è proprio quello che è successo. Non abbiamo concesso loro altre opportunità, a parte la palla inattiva. Potevamo fare di più".