Dal Brasile all'Europa, il figlio d'arte sulle orme del padre: lo riconoscete?

La somiglianza è impossibile da non notare. Lui è il figlio di Adriano che, appena 18enne e una passione per il calcio proprio come il padre, in questi giorni è pronto a cambiare la sua vita perché ha deciso di trasferirsi e di lasciare il Sud America. Un percorso simile a quello del papà seppur con step totalmente diversi. Nel 2001 Adriano Senior è arrivato in Italia per vestire la maglia dell'Inter e si è presentato con una prodezza su punizione nell'amichevole contro il Real Madrid al Bernabeu. Un giocatore di qualità importanti: atletiche, tecniche, fisiche che si è perso dopo la morte del padre come lui stesso ha raccontato in un libro auotbiografico. Ora, però, l'ex attaccante spera possa essere suo figlio a ripercorrere le sue orme e la partenza è dal Portogallo.