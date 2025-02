Coppa del Re folle! Barcellona-Atletico 4-4: è successo di tutto

La Copa del Rey non ha nulla a che vedere con la Liga. A differenza di quello che succede in campionato, dove non sembra esserci nessuna possibilità che qualcuno possa insinuarsi nelle prime tre posizioni, vedere Barcellona, Real e Atlético Madrid tra le quattro semifinaliste non è affatto usuale. Anzi, la vera sorpresa è che tutte e tre siano ancora vive. In coppa, infatti, le certezze del torneo della regolarità non esistono. E così, può anche succedere che l’Atlético Madrid decida di presentarsi a Montjuic con il piede sull’acceleratore riuscendo a segnare due gol nei primi sei minuti di gioco. Il primo a salire in cattedra, infatti, è Julian Alvarez che, dopo pochi secondi, mette a referto la sua ventesima rete stagionale (è la prima volta da quando si è trasferito in Europa) e, subito dopo, serve a Antoine Griezmann l’assist del 2-0. La sorpresa è tale che Diego Pablo Simeone rimane impassibile dopo entrambe le reti, come se non ci credesse nemmeno lui. E fa bene.