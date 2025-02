Mourinho razzista? Lo difende l'ex...Galatasaray: "La storia parla per lui"

Josè Mourinho 'soccorso' da... un ex Galatasaray . Stanno facendo parecchio rumore in Turchia dell'allenatore del Fenerbahce , accusato di razzismo per la frase "saltavano come scimmie" e con i giallorossi che avrebbero così deciso di denunciare lo 'Special One' . Sui social quest'oggi c'è chi però ha deciso di prendere pubblicamente posizione a favore del tecnico porteghese: si tratta di Didier Drogba .

Galatasaray-Mourinho, interviene Drogba

L'ex attaccante ivoriano ha sì giocato per il Galatasaray, ma è anche stato allenato da Mourinho nei suoi anni al Chelsea. Drogba, su X, ha deciso di scrivere proprio ai giallorossi, taggandoli, e difendendo il tecnico: "Caro Galatasaray, sai quanto sono stato orgoglioso di indossare la maglia giallorossa e il mio amore per il club più decorato della Turchia!!! Sappiamo tutti quanto possano essere appassionate e accese le rivalità, e io ho avuto la fortuna di viverle. Ho visto i recenti commenti su José Mourinho. Fidatevi di me quando vi dico che conosco José da 25 anni e che non è un razzista e la storia (passata e recente) lo dimostra. Concentriamoci sulle nostre partite, sosteniamo i nostri brillanti leoni e vinciamo il campionato per avvicinarci alla nostra 5 stella. Su ragazzi, come può mio 'papà' essere razzista".

Intanto sui social c'è chi ha deciso di seguire l'ex centravanti e difendere Mourinho, postando diversi scatti passati del portoghese sorridente con lo stesso Drogba, ma anche con Obi Mikel ed Essien. C'è chi ha deciso di far circolare anche i video dello 'Special One' che parla proprio di Essien come "suo figlio" o posta le foto della sua visita in Namibia. Che l'intervento di Drogba e le testimonianze social aiutino a stemperare gli animi?