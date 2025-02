Psv come la Juve: fuori in Coppa d’Olanda, Go Ahead Eagles in finale dopo 60 anni!

Una settimana fa il Psv ha festeggiato il pasaggio del turno in Champions League con la vittoria per 3-1 sulla Juve. Mentre ora ha dovuto leccarsi le ferite, proprio come i bianconeri, per una cocente eliminazione dalla Coppa d'Olanda. Gli olandesi sono usciti da favoriti in semifinale, proprio a un passo dalla finalissima perdendo anche l'imbattibilità interna. Ad andare in finale sono stati i Go Ahead Eagles a distanza di 60 anni dall'ultima volta, in quel caso contro il Feyenoord nella stagione 1964-65.