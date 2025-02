Farioli, Ajax primo ma la leggenda attacca: "Se l'avesse fatto con me..."

Van Basten critica Farioli

L’ultima e più appuntita è arrivata direttamente da Marco Van Basten, ora commentatore per la piattaforma Ziggo, che nel dopopartita della sudatissima vittoria di domenica scorsa contro il modesto Go Ahead Eagles, ha criticato apertamente il massiccio turnover che accompagna ogni partita dell’Ajax: "Cambia cinque giocatori alla volta - ha detto il tre volte Pallone d’oro -. Se avesse fatto così ai miei tempi gli avrei detto: uno di noi due deve andare via". Su quest’ultima frase non dubitiamo, dal momento che Van Basten la disse per davvero, al culmine della tensione nel rapporto con Arrigo Sacchi; tuttavia va sottolineato come nell’ultimo mese Farioli abbia dovuto gestire un’epidemia influenzale che ha accentuato, e reso meno controllabile, una tendenza che comunque applica anche in condizioni di rosa completa. La sensazione è che, nonostante i risultati, l’Ajax non abbia ancora recuperato quel carattere di squadra spettacolare, e non solo vincente, che l’ha resa un mito ben oltre i confini olandesi.