Dall’Inter con Ronaldo a ct della Sierra Leone: lo riconoscete?

Dall'Italia alla Sierra Leone , il viaggio dell'ex Inter ormai è completo. Dal 2001 al 2004 ha vestito la maglia nerazzurra, senza però allargare il palmares del club. Ha contribuito con i suoi gol ad aiutare una squadra già molto forte con Vieri e Ronaldo, falcidiati dagli infortuni. Era in campo e aveva fatto gol anche nell'ultimo precedente contro il Feyenoord in Coppa Uefa nel 2002. E ora gli olandesi saranno proprio avversari della squadra di Inzaghi. Di chi parliamo? Di Mohamed Kallon , ex attaccante con un passato in Italia, che adesso ha deciso di prendere una scelta forte per la propria patria.

Kallon nuovo ct della Sierra Leone

Kallon è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore della Nazionale della Sierra Leone. Durante la conferenza stampa di presentazione, l'ex giocatore dell'Inter e della Reggina, tra le tante, ha dichiarato: "Accetto questa opportunità con l'intento di servire il mio Paese. Non è stata una scelta semplice, c'erano molteplici fattori da valutare, ma alla fine siamo arrivati a questa decisione". Poi ha proseguito: "È un grande onore per me prendere in mano le redini della Sierra Leone. Il mio profondo amore per il mio Paese è ciò che mi spinge a fare questo passo e ad assumermi una responsabilità così importante". Ha firmato un contratto che lo legherà alla Nazionale fino al 2027. E dovrà farsi trovare subito pronto in vista delle sfide cruciali per la qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026: esordirà in panchina il 17 marzo nella sfida contro la Guinea-Bissau nella quinta giornata della fase a gironi. Seguirà poi la sfida contro l’Egitto il prossimo 24 marzo.