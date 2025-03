Psv in caduta libera, Bosz si riaggrappa alla Juve: "Uguale contro l'Arsenal"

"Non cambierò il mio stile di gioco. Ci adattiamo all'avversario in ogni partita ma la filosofia non cambia". Peter Bosz va dritto per la sua strada. Il Psv Eindhoven ospiterà domani l'Arsenal nell'andata degli ottavi di Champions e ci arriva però dopo una serie di risultati deludenti in Eredivisie. "E' questione di momenti - spiega -. Contro il Go Ahead Eagles non siamo rimasti sempre uniti quando perdevamo la palla ma in altre occasioni lo abbiamo fatto. Come avremmo potuto giocare così bene contro la Juve se non avessimo giocato da squadra?". "Nelle ultime partite non lo abbiamo fatto - dice dal canto suo Ivan Perisic -. Non abbiamo lottato l'uno per l'altro e bisogna cambiare le cose. Dobbiamo essere più squadra, dall'allenamento di oggi fino alla fine della stagione dobbiamo dare tutto, possiamo ancora vincere qualcosa e dobbiamo fare tutto il possibile per riuscirci".