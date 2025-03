Ma che ci fa in Nepal Buffon? L'incredibile storia e l'inglese da rivedere...

Nelle scorse ore avrete sicuramente visto delle immagini di Buffon in Nepal . Tra meme e battute sul suo inglese, da perfezionare, le domande sono sorte spontanee: cosa è andato a fare la leggenda dell'Italia e della Juve nell'Asia Meridionale? I giocatori che hanno fatto la storia, non sono ricordati soltanto in Europa, ma anche in tutto il resto del mondo. E l'attuale capo delegazione della Nazionale ha ricevuto un invito assistere alla finale della Kp Oli Cup , ultimo atto del campionato di calcio.

Buffon acclamato in Nepal

L'accoglienza a Buffon ovviamente è stata molto calorosa. Molti tifosi lo hanno atteso con la maglia dell'Italia addosso per fare degli scatti con l'ex numero uno. Ovviamente Gigi si è prestato ad accontentare tutti, anche le mascotte. L'ex giocatore ha assistito alla finale della Kp Oli Cup, vinta dal Machhindra contro il Tribhuvan Army. Prima del match, il capodelegazione della nazionale, con tanto di sciarpa del Nepal addosso, è stato accolto dai supporters presenti in tribuna. Li ha ringraziati. Poi Buffon ha premiato anche i vincitori della competizione e tutti i calciatori che hanno vinto premi individuali.

Il sogno di Buffon

Il viaggio di Buffon in Asia meridionale non è stato un atto dovuto, anzi il portiere ha confermato quanto fosse contento di questo invito. "Sono curioso di conoscere il Nepal e il popolo nepalese. Sono sicuro che questi giorni rimarranno indimenticabili per me e per mia moglie. Penso che il Nepal sia un paese mistico. Quando ero giovane, guardavo il mappamondo e mi attirava molto vedere questo Paese che ha una bandiera unica che rappresenta le vostre due religioni e le magnifiche montagne. Per me è un sogno che si è avverato" - ha detto Buffon in conferenza stampa qualche ora prima dell'evento, parlando un inglese non proprio da madrelingua. Dichiarazioni che hanno fatto subito il giro dei social, che non si sono risparmiati le battute. Intanto in Nepal non dimenticheranno mai questi giorni a contatto con una leggenda. Cultura e tanta umiltà, il messaggio di Gigi è arrivato in tutto il mondo.