Alice Campello, cosa ha fatto Morata per il compleanno di 30 anni della moglie

Compleanno Alice Campello, la dedica di Morata

L'attaccante spagnolo ex Juve ha scritto un messaggio speciale sui propri social per il compleanno della moglie: "Ti ho conosciuto quando eravamo due bambini. Sono molto orgoglioso della persona che sei, di come sei maturata, di come lavori e della determinazione che hai in tutto quello che fai nella vita. Sei una madre ed una donna fantastica. Grazie per esserci stata in ogni difficoltà e momento buio della mia vita. Sono molto orgogliosi di te, ti amo piccola. Buon trentesimo compleanno amore mio!". Una dedica alla quale Alice Campello ha risposto così nei commenti: "Grazie amore,ti amo!!!". Un messaggio che conferma come la crisi di coppia degli ultimi mesi sia ormai ufficialmente alle spalle.