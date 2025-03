Castillo, smoking bianco in panchina! Ruba la scena al... Barcellona

Nella notte si è giocata la Copa Libertatores , con la sfida tra il Barcelona Sporting Club ed il Corinthians , terminata con il risultato di 3-0 per gli ecuadoregni. Una partita che sta facendo molto parlare sui social non per quanto successo in campo, ma per il look con il quale ha deciso di presentarsi Segundo Castillo . L'allenatore dei padroni di casa ha infatti indossato un elegantissimo smoking bianco che non è di certo passato inosservato.

Copa Liberatores, Segundo Castillo va in panchina in smoking

Dopo una carriera da calciatore che lo ha portato a vestire le maglie di squadre come Everton e Wolverhampton in Inghilterra, Segundo Castillo è tornato in Ecuador per intraprendere la carriera da allenatore. Una scelta che lo ha portato ad arrivare sulla panchina del Barcelona Sporting Club con il quale sta disputando la Copa Libertadores. A far parlare molto non sono però i risultati ottenuti in campo, ma il look stravagane scelto in occasione delle partite. Contro il Corinthians, Castillo ha infatti indossato uno smoking bianco che è andato virale sui social in poche ore. Un episodio che non è comunque isolato o riconducibile ad uno specifico motivo, visto che l'ex centrocampista aveva dimostrato già in altre circostanze di essere particolarmente attento al suo look.