"Montagne Verdi" è l'inno speciale del Bayern: la reazione di Marcella Bella

Per celebrare i 125 anni dalla sua fondazione, il Bayern Monaco ha adottato un nuovo inno basato sulla nota melodia italiana di " Montagne Verdi " di Marcella Bella . Questo brano, scritto da Gianni Bella con testo di Giancarlo Bigazzi e presentato al Festival di Sanremo nel 1972, era già noto tra gli ultrà della Südkurve come coro "Immer vorwärts FC Bayern" ("Sempre avanti FC Bayern"). La nuova versione dell'inno è stata registrata a dicembre, dopo la vittoria per 4-2 contro l'Heidenheim, con la partecipazione di circa 8mila tifosi bavaresi e del tenore Jonas Kaufmann.

Bayern Monaco, la reazione di Marcella Bella

Nel corso della registrazione dell'inno del Bayern Monaco, Kaufmann ha intonato il ritornello in italiano, adattandolo al maschile: "Il mio destino è di stare accanto a te / Con te vicino più paura non avrò / E un po' bambino tornerò". Il resto del testo, cantato dai tifosi, celebra il club e la sua storia. Il nuovo inno è stato presentato ufficialmente prima della partita Bayern-Bochum, accompagnato da una coreografia di sciarpe biancorosse che hanno vivacizzato e riempito di colori l'Allianz Arena. Marcella Bella ha manifestato tutto il suo apprezzamento sui social, ringraziando i tifosi del Bayern Monaco per aver scelto la sua canzone come inno celebrativo: "Una grandissima emozione scoprire che il nuovo inno del Bayern Monaco per festeggiare i 125 anni di storia della società è totalmente ispirato a Montagne Verdi, non solo, il ritornello viene interpretato in italiano dal celebre tenore Joans Kaufmann". Ed ancora: "Grazie a tutti i tifosi di questa grande squadra che fanno rivivere uno dei miei più grandi successi".