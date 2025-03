Da Taylor al "peggior arbitro" e la "disgrazia": riecco il Mourinho furioso

Rieccolo, il Mourinho furioso e furente. Rieccolo in un post partita in cui se la prende con la categoria professionale a lui meno congeniale: gli arbitri. Ormai potrebbe quasi trattarsi di un romanzo a puntate. Giovedì sera il Fenerbahce è stato eliminato dall’Europa League dai Rangers . Dopo la sconfitta per 3-1 dell’andata, la squadra di Mou era riuscita a ribaltare il risultato con una doppietta di Szymanski , salvo poi uscire sconfitta ai rigori. Quello che ha fatto scattare la furia di Mou, però, è stato l’arbitraggio del fischietto norvegese Eskas , coadiuvato al Var dall’olandese Van Boeckel . Durante il match sarebbero stati almeno un paio gli episodi dubbi che avrebbero potuto portare a un penalty per i turchi, ma la terna e il Var non hanno fermato il gioco. Nei tempi supplementari, poi, il fallo di mano di Balogun al minuto 118 ha letteralmente fatto esplodere il tecnico portoghese, soprattutto perché il Var non ha richiamato l’arbitro.

"Noi i migliori. Penalizzati dall'arbitro"

A fine match Mourinho, tra televisioni e conferenza stampa, si è scatenato. "Non posso dire cosa sto pensando, non voglio essere punito dalla Uefa e squalificato a vita. Spero soltanto che tutto ciò che è successo alla mia squadra nelle competizioni europee non sia una conseguenza della finale di Budapest. Da quella finale, con la mia squalifica, sono successe cose strane», ha cominciato Mou, tirando in ballo la finale di Europa League persa quando era alla guida della Roma anche per un arbitraggio non all’altezza del fischietto inglese Taylor. Siamo stati penalizzati, non ci hanno fischiato tre rigori. È sorprendente: anche in Champions ci hanno eliminato perché non ci hanno fischiato un rigore con il Lille. Siamo stati i migliori in campo, ma l’arbitro e il Var hanno deciso che il match finisse ai rigori - ha proseguito l’allenatore -. C’era un ragazzo al Var che è considerato uno dei più bravi, eppure non ha visto tre rigori. Chi ha sbagliato un rigore avrà quel rigore in testa quando andrà a dormire, non credo che l’arbitro Var soffrirà di insonnia stanotte".