Gattuso a muso duro, lite virale in tre lingue diverse: “Sei una mala persona”

Gattuso-Jelicic: cosa è successo

Gattuso, visibilmente nervoso, inizia parlando in inglese per poi passare all’italiano e allo spagnolo in un confronto aspro con tanto di faccia a faccia. Non è la prima volta che Gattuso si sfoga con stampa e opinionisti croati in questa stagione: imbarazzata la giornalista che in italiano prova a farlo calmare. "Tu parli troppo, devi portare rispetto alle persone. Parli sempre in maniera negativa. Devi portare rispetto alle persone", dice Gattuso in un mix tra inglese, spagnolo e italiano. Jelicic prova a replicare, invitando Gattuso a non agitare la mano davanti al suo viso. "Sei uno straniero qui, sei arrivato qua dall'Italia e devi portare rispetto", dice Jelicic. "Se ci sei tu, non vengo più a parlare", la chiosa di Gattuso che pone fine al diverbio.