Clamoroso in Bulgaria: minuto di silenzio per ex calciatore ma lui è ancora vivo!

Ha dell'incredibile quanto accaduto in Bulgaria nell'ultima giornata di campionato tra l'Arda Kardzhali e il Levski Sofia. Prima della partita è stato infatti osservato un minuto di silenzio in ricordo di Petko Ganchev, ex stella dei padroni di casa. Un gesto sicuramente apprezzabile, se non fosse che il diretto interessato è in realtà ancora vivo. Una clamorosa gaffe che sta facendo il giro del mondo, con una presa di posizione ufficiale da parte del club nelle ultime ore.