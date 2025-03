"Gli Usa possono vincere i Mondiali?": Pochettino e la pressione di Trump

Il 2026 si avvicina e l'edizione rinnovata dei Mondiali che andrà in scena tra Stati Uniti, Canada e Messico saranno un'ottima vetrina per la nazionale Usa e il movimento calcistico a stelle e striscie. Un appuntamento al quale sembra tenere particolarmente il presidente Donald Trump che questa estate avrà un antipasto con il Mondiale per Club a Miami . Nell'estate del 2026 sarà però tutto diverso con la nazionale americana guidata da Mauricio Pochettino , arrivato da pochi mesi sulla panchina dei Stars & Stripes, che dovrà difendere l'onore di ospitare la competizione in casa e non solo. E' infatti lo stesso presidente Trump a chiedere di più a Pulisic, McKennie e company . Il ct argentino ha rivelato l'obiettivo del tycoon in una lunga intervista al Telegraph.

"Possiamo vincere il Mondiale?"

Nella cerimonia della consegna del trofeo per il Mondiale per Club da parte di Infantino a Trump, il presidente degli Stati Uniti ha fatto una domanda al numero 1 della Fifa proprio sotto gli occhi di Pochettino: "Possiamo vincere la Coppa del Mondo?". Trump crede dunque nell'impresa anche se la nazionale americana che non è tra le candidate per portare a casa la Coppa. Pochettino però non si tira indietro e alle ambizioni del presidente risponde: "Credo che la pressione ci sarà, perché siamo padroni di casa. E poi è un paese in cui la mentalità è quella di vincere. Nello sport, in tutto ciò in cui gli americani sono coinvolti, vogliono vincere. Naturalmente ora, con il nostro presidente che ama mettere pressione, sarà un bene. Sì, siamo pronti a fare risultato". Uno stimolo dunque per l'ex Tottenham e Psg che proprio sotto gli occhi di Trump dovrà cercare di stupire nel Mondiale di casa.