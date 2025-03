Kleindienst, Italia-Germania e la passione per le tartarughe: "Le tengo in frigo"

Tim Kleindienst, attaccante tedesco di 29 anni in forza al Borussia Mönchengladbach, oltre alle sue prestazioni sul campo, è noto per avere una passione particola e curiosa, ovvero quella per le tartarughe, che considera animali rilassanti e fonte di calma. Il calciatore, convocato dal commissario tecnico Julian Nagelsmann per le prossime sfide di UEFA Nations League contro l'Italia (in programma il 20 marzo a Milano e il 23 marzo a Dortmund) ha ammesso: "Grazie anche alle mie tartarughe ho acquisito maggiore calma in campo, sono maturato. In alcune situazioni passate ho reagito più freneticamente di come farei oggi".