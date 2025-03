Guo Jiaxuan muore a 18 anni dopo una ginocchiata alla testa, cordoglio del Bayern

Guo Jiaxuan, provino Bayern e il colpo subito

Nel 2023, Guo aveva avuto l'opportunità di allenarsi con il Bayern Monaco, il club ha scritto un post sui social per la sua scomparsa e di vicinanza alla famiglia, e faceva parte delle squadre giovanili della nazionale cinese. Dopo l'incidente, i servizi medici delle due squadre coinvolte hanno prontamente prestato soccorso al giovane calciatore, che è stato poi trasportato d'urgenza in elicottero presso un ospedale locale. Nonostante le cure mediche d'emergenza che ha ricevuto per circa quattro ore, il ragazzo è stato dichiarato cerebralmente morto a causa di un'emorragia intracranica. La tragedia ha suscitato un ampio dibattito in Cina, soprattutto riguardo alle condizioni del trattamento ricevuto in Spagna. Le autorità cinesi hanno denunciato che al giovane non sarebbe stato garantito il trattamento adeguato dopo la diagnosi di ipossia cerebrale, e sono emerse polemiche anche sul rimpatrio della salma di Guo.

Il padre del calciatore ha rifiutato di consentire l'autopsia e ha chiesto che il corpo fosse riportato in Cina per ulteriori cure. La famiglia, con il supporto di diverse organizzazioni, ha organizzato il rimpatrio del ragazzo, che è stato trasportato il 13 febbraio su un volo medico. Il giorno successivo, Guo è stato ricoverato all'ospedale Tiantan di Pechino, dove i medici hanno cercato di mantenere i suoi segni vitali. Tuttavia, nonostante gli sforzi, nel pomeriggio del 19 marzo i medici hanno avvisato la famiglia della crescente instabilità delle sue condizioni. Dopo più di un mese di coma cerebrale, la famiglia ha ricevuto la tragica conferma del suo decesso. La morte di Guo Jiaxuan segna una terribile perdita per il calcio cinese, che perde una delle sue promesse più brillanti.