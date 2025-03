McKennie, Weah e Pulisic flop con gli Usa. Vinicius trascina il Brasile

Gli Stati Uniti falliscono l’accesso all’ultimo atto della Concacaf Nations League. La Nazionale di Mauricio Pochettino, infatti, ha perso 1-0 la semifinale contro Panama, vittorioso grazie al diagonale vincente al 93’ di Waterman. Grande delusione per gli juventini Weston Mckennie e Timothy Weah e i milanisti Yunus Musah e Christian Pulisic, in campo per l’intera sfida, con quest’ultimo che nel finale si è anche beccato un cartellino giallo per intervento pericoloso ai danni dell’avversario. Buona la prova dei due bianconeri, con Weah che prima serve McKennie in area che, però, conclude debolmente di testa, e poi fornisce a Sargent l’assist per il gol poi annullato. Sorride, invece, un altro rossonero, Santiago Gimenez, che con il suo Messico si è sbarazzato del Canada grazie alla doppietta dell’attaccante del Fulham Raul Jimenez, a segno dopo 47 secondi dal fischio d’inizio e alla mezzora della ripresa con un bellissimo calcio di punizione a giro. La finale sarà dunque Panama-Messico mentre Usa e Canada si affronteranno per il terzo e quarto posto.