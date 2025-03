Henry spaventato, poi l'abbraccio: Panama segna, il bomber festeggia così!

Siparietto Waterman-Henry

Waterman, non appena la palla ha gonfiato la rete, è infatti corso fuori dal campo per andare ad abbracciare Thierry Henry, che si trovava da quelle parti per fare il commentatore tecnico per un'emittente. "Sei il mio idolo fin da quando ero bambino", ha detto l'attaccante al francese, al quale ha poi regalato la sua maglia. "Volevo assolutamente salutare Henry, per me è sempre stato un modello", hz spiegato il panamense a fine partita. Non è quindi andato bene l'esordio di Mauricio Pochettino alla guida degli Usa: "Sono molto deluso - il commento -, abbiamo avuto un approccio a questo match completamente sbagliato". Al commissario tecnico degli Usa il lavoro non mancherà, soprattutto ora che il Presidente Donald Trump ha fatto sapere di sperare in un trionfo al Mondiale 2026 che si giocherà proprio tra Stati Uniti, Messico e Canada.