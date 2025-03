Depay umilia e deride gli avversari: si scatena l'inferno tra Corinthians e Palmeiras

Il campionato paulista ha visto andare in scena l'ultimo atto, con il ritorno della finale tra Corinthians e Palmeiras , che ha consegnato il titolo al Timao. Una vittoria che è stata coronata dalla grande prestazione di Memphis Depay , autore di una prova decisiva che gli ha permesso di conquistare il suo primo trofeo in Sudamerica. L'attaccante olandese è stato protagonista in entrambe le partite: nell’andata, ha fornito l’assist per il gol decisivo, mentre nel ritorno è stato al centro di un gesto che ha scatenato una furiosa rissa in campo.

Depay, gesti e risse

La sfida di ritorno, disputata davanti ai tifosi del Corinthians, è terminata con il punteggio di 0-0, un risultato che ha premiato la formazione di casa grazie al vantaggio accumulato nell'andata. Tuttavia, ciò che ha segnato la fine della gara è stato il comportamento di Depay. Al 90', con il punteggio che stava per sancire la vittoria del Timao, l'olandese ha preso palla vicino alla bandierina e, invece di cercare un cross, ha deciso di "umiliare" gli avversari in un modo provocatorio. Depay è salito con entrambi i piedi sul pallone, prendendo tempo in modo deliberato e sprezzante, un gesto che ha scatenato la reazione dei giocatori del Palmeiras.



La situazione è rapidamente degenerata in una vera e propria rissa, con i calciatori del Palmeiras che, furiosi, hanno cercato di raggiungere Depay, mentre quest'ultimo veniva protetto dai suoi compagni. Nonostante gli sforzi per separare i giocatori, la confusione si è estesa e coinvolto tutti i protagonisti in campo, creando un caos che ha richiesto l’intervento del VAR per riportare ordine. L’uso della tecnologia ha permesso all’arbitro di sanzionare il comportamento irregolare con l'espulsione di due giocatori: José Martinez per il Corinthians e Marcelo Lomba per il Palmeiras. Nonostante la furiosa scaramuccia finale e un lungo recupero di ben 18 minuti, il risultato è rimasto invariato e ha premiato il Corinthians, che ha così conquistato il titolo.