Occhio Djokovic, guardati alle spalle! Da GOAT a GOAT: “Sono davvero grato”

Durante l'Atp di Miami c'è stata una spelendida sorpresa per Novak Djokovic. Il tennista, grande appasionato di calcio e tifoso del Milan, ha avuto infatti l'occasione di incontrare Lionel Messi subito dopo la netta vittoria per 2-0 in semifinale contro Grigor Dimitrov. Un evento che ha scatenato una grande emozione nel tennista, come ammesso ai microfoni subito dopo la partita.