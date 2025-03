Sgambetto da Simeone e capriola incredibile: la caduta fa il giro del web  

È un momento complicato per l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Eliminato in Champions League agli ottavi dai “cugini” del Real, i Colchoneros hanno probabilmente gettato alle ortiche anche le speranze di successo in Liga. Nelle ultime tre uscite, infatti, i biancorossi hanno perso 2-1 sul campo del Getafe e 4-2 al Metropolitano contro il Barcellona dopo essere andati avanti 2-0, pareggiando 1-1 in trasferta contro l’Espanyol nell'ultima uscita. A nove turni dalla fine, sono sei i punti di distacco da Real Madrid (57 punti contro 63) e Barcellona, impegnato alle 16.15 in casa contro il Girona.