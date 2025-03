Huijsen neanche in panca, Haaland gol e infortunio: City in semifinale di FA Cup

Il Manchester City può ancora sognare un trofeo anche nella stagione più difficile degli ultimi anni. La squadra di Guardiola ha vinto in rimonta contro il Bournemouth, orfano di Huijsen, in FA Cup al Vitality Stadium e ha staccato così il pass per la semifinale della competizione. I citizen inconteranno il Notthingham Forrest, tra le altre sorprese della Premier League. Un match complicato, ma che sarà fondamentale per Haaland e compagni, che poi in un'ipotetica finale potrebbero trovare una tra Aston Villa e Crystal Palace. Un'occasione da non perdere.